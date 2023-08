Ο Οθέλο Χάντερ ανακοίνωσε το τέλος της σπουδαίας καριέρας του, η οποία περιελάμβανε και ένα απόλυτα επιτυχημένο πέρασμα με δύο πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό.

Στα 37 του χρόνια, ο Οθέλο Χάντερ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά την παρουσία του στην Μπάγερν Μονάχου. Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε επίσης στη Euroleague, με τη Σιένα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στην Ευρώπη, από τον Ηλυσιακό.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με μία ανάρτηση στα social media, όπου έγραψε: «Για την επόμενη γενιά αθλητών μην ανησυχείτε για το τι θα πάρει ο επόμενος παίκτης. Πάντα να ανησυχείτε για τον εαυτό σας και να γίνετε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στον εαυτό σας. Μην αφαιρείτε ποτέ προπονήσεις. Συνεχίστε να εργάζεστε στην τέχνη σας».

Thank you lord for the beautiful memories. For the the good and bad times as well. You have giving me so much and I’m truly thankful for that. Ever since I made that comment in my high school lunch line that “basketball won’t provide for me and my family” you have truly blessed