Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα ιστορικό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο και οι οπαδοί του εξαφάνισαν τα εισιτήρια, οδηγώντας σε sold out μέσα σε μερικές ώρες.

Παρότι διέθεσε 35.000 εισιτήρια για τους αγώνες στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», οι οπαδοί του χρειάστηκαν μόλις 35 ώρες για να τα εξαντλήσουν, με αποτέλεσμα να ετοιμάζονται για ένα μεγάλο πάρτι στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Για πρώτη φορά, το τουρνουά προς τιμήν του θρυλικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Παύλου Γιαννακόπουλου, θα διεξαχθεί το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή των Παρτιζάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Αναντολού Εφές.

Κάπως έτσι, οι οπαδοί του “τριφυλλιού” έσπευσαν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην κερκίδα και οι “πράσινοι” ανακοίνωσαν το sold out μετά από μόλις 35 ώρες.





35.000 tickets in 35 hours!



All the available tickets for our historic event on September 21 have been sold out in a record time



The 35.000 fans in Panathenaic Stadium will be noted as the European Attendance record at a professional basketball game 👏… pic.twitter.com/xoBWIRrxpW