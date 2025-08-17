Συμβαίνει τώρα:
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί

Στα ΗΑΕ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρβος μέσος
Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς (ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Την παραχώρηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ανακοίνωσε κι επίσημα ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (17.08.2025).

Λίγη ώρα μετά την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια, από τον Παναθηναϊκό γνωστοποίησαν την πώλησή του Σέρβου μέσου στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

