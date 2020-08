Αποχαιρετιστήριο μήνυμα, μέσω ανάρτησης στα social media, έστειλε ο Παναθηναϊκός στον Ντεσόν Τόμας, που αποχώρησε από την ομάδα.

Μετά από δύο χρόνια στο “τριφύλλι”, ο Αμερικανός φόργουορντ, Ντεσόν Τόμας, αποτελεί παρελθόν από τους “πράσινους”, οι οποίοι τον αποχαιρέτισαν με ανάρτησή τους στα social media, η οποία έγραφε: “Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ευχαριστεί τον Ντεσόν Τόμας για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του!”.

Thank you @Deshaunthomas_0 & good luck in your next step!🙏#paobc #WeTheGreens #panathinaikos #panathinaikosbc #thankyou pic.twitter.com/s79wt347MD