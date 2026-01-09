Ο Παναθηναϊκός έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 8.000.000 ευρώ για τον Σαντίνο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Σεμπάστιαν Σουρ, έκανε νέα πρόταση στη Γοδόι Κρουζ για να κάνει δικό του τον Αντίνο.

Τα χθεσινά δημοσιεύματα (08/01/26) έκαναν λόγο για πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 50% του ποδοσφιαριστή. Ο Μανσούρ, πρόεδρος της ομάδας πρότεινε στον Παναθηναϊκό να δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον Αντίνο.

Οι πράσινοι επανήλθαν με νέα πρόταση, στην οποία προσφέρουν 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του. Η ομάδα του Μπενίτεθ έχει σύμμαχο τον παίκτη, που απορρίπτει τις προτάσεις της Ρίβερ Πλέιτ, και με βάση το ρεπορτάζ του Σουρ θέλει να μετακινηθεί στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.