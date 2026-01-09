Ο Σαντίνο Αντίνο έδειξε την προτίμηση του στον Παναθηναϊκό και είπε «όχι» στη Ρίβερ Πλέιτ

Ο Παναθηναϊκός “παλεύει” για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ και στην Αργεντινή υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του στους “πράσινους”.

Η Γοδόι Κρουζ εμφανιζόταν να έχει συμφωνήσει με τη Ρίβερ Πλέιτ για τη μετεγγραφή του, αλλά o ίδιος ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και το επιβεβαίωσε με ένα like στα social media, σύμφωνα με τους Αργεντινούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ρεπόρτερ της Ρίβερ Πλέιτ ανέφερε τα εξής: “Ο Σαντίνο μόλις έκανε like σε μια ανάρτηση από το El Siete TV στη Μεντόζα, το οποίο ανέφερε -με την υποστήριξη του περιβάλλοντος του εξτρέμ- ότι θέλει να παίξει στην Ευρώπη και ότι το κάλεσμα του Ράφα Μπενίτεθ να αγωνιστεί για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν καθοριστικό στην απόφασή του.

Ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Ελλάδα, επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα; Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ απαιτεί 14 εκατομμύρια δολάρια από την ελληνική ομάδα για το 100% των μεταγραφικών του δικαιωμάτων”.