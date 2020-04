Ενδιαφέρον για τον φόργουορντ της Άλμπα Βερολίνου, Ρόκας Γκιεντράιτις, έδειξε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον γνωστό Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Μία ανάρτηση του Ντονάτας Ουρμπόνας από την Λιθουανία ενέπλεξε τον Παναθηναϊκό με τον Ρόκοας Γκιεντράιτις της Άλμπα Βερολίνου. Ο 27χρονος Λιθουανός γκαρντ, που πραγματοποιεί καλή σεζόν με την γερμανική ομάδα, εμφανίζεται ως στόχος του Παναθηναϊκού, ενώ αναφέρεται πως υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται καθώς το συμβόλαιό του τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι.

Τίποτα πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί, πέραν του γεγονότος ότι στη Λιθουανία θεωρούν δεδομένη την αποχώρησή του από την Άλμπα το καλοκαίρι.

Ο Γκιεντράιτις έχει ύψος 2.00μ. παίζει ως 3 και 4. Έχει 13,8 πόντους μέσο όρο με 39,8% στα τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και κλεψίματα και 1,1 λάθη ανά παιχνίδι σε περίπου 27 λεπτά συμμετοχής.

Panathinaikos showed interest in Rokas Giedraitis, but other Euroleague teams are in the mix, according to sources. Giedraitis has a contract with ALBA Berlin till 2021, but sources say there’s no doubt he’ll be bought out. Giedraitis shined in Euroleague debut averaging 13.8ppg.