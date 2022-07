Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Άντρατζ Σπόραρ, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει επίσημη πρόταση και για την απόκτηση του Βιτίνιο της Φλαμένγκο.

Ο Βιτίνιο αποτέλεσε το 2018 την ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία της Φλαμένγκο, με 10 εκατομμύρια ευρώ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και μέτρησε με την ομάδα της πατρίδας του 29 γκολ και 33 ασίστ σε 212 αγώνες, αλλά τη φετινή σεζόν η απόδοσή του έχει πέσει μετά και από ένα τραυματισμό.

Ο ίδιος ο Βιτίνιο μάλιστα, εμφανίζεται έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, αφού αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο και ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιανουάριο. Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι κίνηση για την απόκτησή του από τώρα, προσφέροντας και μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης στη Φλαμένγκο, η οποία και έχει ήδη απορρίψει δύο προτάσεις για εκείνον από ομάδες της Ευρώπης.

Panathinaikos faz proposta por Vitinho, do Flamengo.



Clube grego sugere a contratação sem custos, com o Flamengo ficando com uma parte dos direitos do atacante para lucrar em uma negociação futura.



Rubro-Negro ainda não deu resposta.



🗞 @geglobo | @cahemota

