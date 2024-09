Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το ρόστερ του για τη σεζόν 2024/25

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την νέα χρονιά, με την «πράσινη» ΚΑΕ να παρουσιάζει το ρόστερ του συλλόγου μέσα από ένα video στο twitter.

O Παναθηναϊκός με την προσθήκη του Τσεντί Οσμάν έκλεισε το ρόστερ του για τη σεζόν 2024/25, με το «τριφύλλι» να κρατά τον κορμό της περασμένης χρονιάς, προσθέτοντας παράλληλα εμπειρία και ποιότητα, με τους Λορένζο Μπράουν, Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Λίγο πριν την έναρξη της σεζόν 2024/25 στην οποία οι στόχοι του συλλόγου είναι αρκετά μεγάλοι, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το ρόστερ του, φανερώνοντας παράλληλα και τους αριθμούς των παικτών του «επτάστερου».

Υπενθυμίζεται ότι παίκτες και τεχνικό επιτελείο του «τριφυλλιού» βρίσκονται στο Costa Navarino με τις οικογένειες τους, προκειμένου να απολαύσουν το διήμερο… δώρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τους «άθλους» της περυσινής σεζόν με την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και του πρωταθλήματος Ελλάδας, μετά από τεράστια ανατροπή στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχει χρόνος για… ξεκούραση οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν κανονικά τις προπονήσεις τους στο σύγχρονο κλειστό μπάσκετ του πολυτελούς ξενοδοχείου.

