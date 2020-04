View this post on Instagram

Οι μάγειρες μας φτιάχνουν στην κουζίνα του προπονητικού μας κέντρου δωρεάν φαγητό για 60 συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και ο Δήμος Κορωπίου το μοιράζει! Η δράση δεν σταματάει ούτε το Σαββατοκύριακο!