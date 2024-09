Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προπονήσεις στο Costa Navarino

Οι παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού απολαμβάνουν το μεγάλο δώρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την παρουσία τους στο Costa Navarino, ωστόσο το πρόγραμμα προπονήσεων συνεχίζεται κανονικά.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Costa Navarino το τριήμερο 11-13.09.2024, χωρίς ωστόσο να αφήνει στην… άκρη τις προπονήσεις, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να πατούν κανονικά παρκέ.

Όπως φαίνεται μέσα από βίντεο τα οποία δημοσίευσε το “τριφύλλι”, ο Εργκίν Αταμάν έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που υπολογίζει να χρησιμοποιήσει μέσα στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τόσο στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League όσο και στην Euroleague.

Στα πλάνα που ανέβηκαν στα social media της ομάδας, φαίνονται -μεταξύ άλλων- και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Τσέντι Όσμαν.

Time for practice



Whole team is assembled!#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Uhh4iPtR2X