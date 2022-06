Ένα “δυνατό” φιλικό προετοιμασίας θα δώσει ο Παναθηναϊκός στα μέσα Ιουλίου. Αντίπαλος των “πρασίνων”, η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπάγερ Λεβερκούζεν, οι “ασπιρίνες” θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό σε φιλικό προετοιμασία, που θα γίνει στις 17 Ιουλίου στην Αυστρία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει σκοπό να δώσει “δυνατά” φιλικά κατά την παραμονή της στην Αυστρία, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιλογή της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Θυμίζουμε ότι οι “πράσινοι” αναχωρούν για το Τιρόλ της Αυστρίας στις 5 Ιουλίου και θα παραμείνουν εκεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους μέχρι και τις 19 του μήνα.

