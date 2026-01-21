Ο Παναθηναϊκός θέλει να «κλέψει» τον Γιάγκουσιτς από την Βέρντερ Βρέμης

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, σύμφωνα με το «tportal.hr», είναι στόχος του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ να είχε τηλεφωνική επικοινωνία για να πείσει τον μεσοεπιθετικό να έρθει στην Ελλάδα.

Ο νεαρός μεσοεπιτθετικός ανήκει στην Σλάβεν Μπελούπο και οι Βερντέρ Βρέμης και Λειψία έχουν κάνει προσφορές για να τον κάνουν δικό τους, με την ομάδα της Βρέμης να είχε βρεθεί κοντά στην απόκτησή του. Ο Μπενίτεθ, όμως μετά το «ναυάγιο» της περίπτωσης του Φρουκ, φαίνεται πως θέλει τον Γιάγκουσιτς για να ενισχύσει το κέντρο του.

«Ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, Ράφα Μπενίτεθ, ενδιαφέρονται πολύ για τον Γιάγκουσιτς και θα κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν αυτόν τον χειμώνα.

Ο θρυλικός Ισπανός προπονητής επικοινώνησε προσωπικά με τον Γιάγκουσιτς , του παρουσίασε το πρότζεκτ, του εξήγησε ότι θα είχε πολύ καλή θέση στην ομάδα και του είπε ότι ήθελε να τον δει στην Αθήνα», γράφουν οι Κροάτες για το ενδιαφέρουν του Παναθηναϊκού.

Ο παίκτης της Σλάβεν Μπελούπο τη φετινή σεζόν έχει 20 εμφανίσεις με 8 γκολ και 6 ασίστ.