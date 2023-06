Ο Παναθηναϊκός φημολογείται εδώ και καιρό ότι έχει ψηλά στη λίστα του τον Κέβιν Πάντερ και στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία.

Ο Πάντερ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό, πραγματοποίησε τρομερή σεζόν με την Παρτιζάν, αλλά μένει ελεύθερος φέτος το καλοκαίρι και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να προηγείται στην… κούρσα για την απόκτησή του.

“Βόμβα στο δρόμο για τον Παναθηναϊκό που διαπραγματεύεται εδώ και λίγες μέρες την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ όπως μάθαμε. Ο σούτινγκ γκαρντ λύνει το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας.

Αλλά είναι ο Παναθηναϊκός που προηγείται αυτή τη στιγμή και βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με βάση με ορισμένες πηγές, και σε πλήρη διαπραγμάτευση σύμφωνα με άλλες. Δεν είναι πολλοί οι αστέρες της Ευρωλίγκας που λήγει το συμβόλαιο τους αυτόν τον Ιούνιο και ο Πάντερ είναι ένας από αυτούς. Η ίδια η Παρτιζάν ελπίζει να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα και θα προσπαθήσει να κρατήσει κάποιους παίκτες, αλλά η τιμή για τον Πάντερ έχει ξεφύγει από τα δικά της δεδομένα”

