Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο σύμβουλο του Ιβάν Σαββίδη τον Ανδρέα Παπαμιμίκο

Ρόλο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, ανέλαβε κι επίσημα ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν και αυτός περιλαμβάνει και αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας, με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να παίρνει θέση στο πλευρό του Ιβάν Σαββίδη.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε τα εξής: “Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας”.