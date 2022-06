Ο Ράφα Σοάρες αποτελεί και επίσημα το δεύτερο μετέγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μπακ για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπο του Ράφα Σοάρες τον παίκτη που θα ενισχύσει την αριστερή πλευρά της άμυνας του, μιας θέσης που ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε θέσει ως προτεραιότητα, για ενίσχυση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ράφα Σοάρες από την Βιτόρια Γκιμαράες. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025.

Ο Ράφα Σοάρες γεννήθηκε στις 09.05.1995 στο Μάρκο ντε Καναβένσες στην περιοχή του Πόρτο. Εντάχθηκε στην Ακαδημία της Αλπεντοράδα και αποδείχτηκε πως είναι ταλαντούχος. Η πορεία του ταξιδιού του ήταν προδιαγεγραμμένη.

Εντάχθηκε στις θρυλικές ακαδημίες της Πόρτο. Έπαιξε σε όλες τις μικρές ομάδες των Δράκων, αγωνίστηκε με την Κ19 στο Youth League κι έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα, πραγματοποιώντας το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη δεύτερη κατηγορία τον Αύγουστο του 2013, ενώ χρίστηκε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, παίζοντας στο Mundial U20 του 2015.

Μετά από δύο γεμάτες σεζόν στη δεύτερη κατηγορία με την Πόρτο Β’, τον Γενάρη του 2016 παραχωρήθηκε με μορφή δανεισμού στην Ακαδέμικα, με την οποία έπαιξε τα πρώτα του 15 παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία.

Την επόμενη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Ρίο Άβε. Εκεί βρήκε χώρο να ξεδιπλώσει τις αγωνιστικές του αρετές, έγινε αμέσως βασικός κι έκλεισε τη σεζόν με 38 συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ.

Επέστρεψε στο Πόρτο, αλλά δεν βρήκε θέση στο ρόστερ, παραχωρήθηκε δανεικός στη Φούλαμ κι από εκεί μεταπήδησε στην Πορτιμονένσε. Εκεί πήρε το χρόνο που έψαχνε και όταν, το καλοκαίρι του 2018 αποδεσμεύτηκε από την Πόρτο, πήρε μεταγραφή στη Βιτόρια Γκιμαράες.

Στην πρώτη του σεζόν μέτρησε 31 συμμετοχές με πέντε ασίστ, ενώ τη δεύτερη σεζόν στο πρώτο μισό έγραψε άλλες 15 συμμετοχές με μία ασίστ πριν αναχωρήσει για Ισπανία. Η Έιμπαρ του έδωσε την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του στη La Liga κι ο Ράφα δεν έχασε την ευκαιρία, με τη Γκιμαράες να τον παραχωρεί ως δανεικό. Έμεινε στην ομάδα της χώρας των Βάσκων για 18 μήνες με συνολικό απολογισμό 28 συμμετοχές.

Την περσινή σεζόν ο Ράφα Σοάρες ήταν ένα από τα κορυφαία μπακ του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Έπαιξε σε 34 παιχνίδια, σημείωσε δύο γκολ, ενώ μοίρασε οκτώ ασίστ, στην πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.Το συμβόλαιό του με την Βιτόρια ολοκληρώθηκε κι ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας του.

Καλώς ήρθε Ράφα!”.

Let us introduce to you our new player! Welcome Rafa! #RafaSoaresIsHere #PAOK #transfers #Reloaded