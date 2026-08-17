Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Χρήστο-Γιάννη Κώστογλου από την Ντόρτμουντ

Ο 17χρονος διεθνής Έλληνας θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ για την επόμενη τριετία
Ο Κώστογλου
Ο Κώστογλου με τη φανέλα της U17 της Ντόρτμουντ/ REUTERS
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Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος-Γιάννης Κώστογλου, μιας και οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την απόκτησή του με συμβόλαιο τριετίας.

Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για την Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ που παρακολουθούσε από καιρό την περίπτωση του νεαρού χαφ, τα βρήκε με τους Γερμανούς για να τον αποκτήσει, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει κάποιο ποσό.

Το πλάνο για τον 17χρονο Κώστογλου είναι να προπονείται με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να βρίσκεται ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα και να αγωνίζεται κάθε σαββατοκύριακο, όπου αποφασίσει ο Αλέσιο Λίσι.

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Αθλητικά
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