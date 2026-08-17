Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2031

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Ντόρτμουντ υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.

Η Ντόρτμουντ μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα έβαλε στην επιθετική της φαρέτρα ακόμα έναν ταλαντούχο Έλληνα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, κάτι που έφερε αναβρασμό στους Θεσσαλονικείς.

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«Καλώς όρισες στην Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μέσος μεταγράφεται στην Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031», αναφέρουν οι Βεστφαλοί στην ανακοίνωσή τους.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε στα ταμεία του 26.000.000 ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ μπορεί να λάβει ακόμα 6.000.000 ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων. Οι Θεσσαλονικείς διατηρούν επίσης ποσοστό μεταπώλησης 17.5% σε περίπτωση που ο Έλληνας σταρ πάρει μεταγραφή στο μέλλον.

Welcome to Dortmund, Giannis Konstantelias!



The 23-year-old midfielder joins BVB from PAOK Thessaloniki and has signed a contract through 2031. pic.twitter.com/Zzo16GR2ee — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 17, 2026

Ο Κωνσταντέλιας στα πέντε χρόνια που θα βρίσκεται στην Ντόρτμουντ θα λαμβάνει ετησίως πάνω από 3.000.000 ευρώ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η BVB είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ».