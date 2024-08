Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις νέες φανέλες του για τη σεζόν 2024-25

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει τους αγώνες για τη σεζόν 2024-25, λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, αλλά ενόψει της έναρξης και της Super League 1, παρουσίασε τις νέες φανέλες του.

Με ένα εντυπωσιακό video με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ εμφάνισε τις τρεις νέες φανέλες, μία λευκή, μία μαύρη και μία κλασική ασπρόμαυρη.

There is only one way: Our Way! Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η Macron παρουσιάζουν τις νέες εμφανίσεις του Δικεφάλου για τη σεζόν 2024-25!

Η κλασσική ριγέ, την οποία έχουμε γνωρίσει ήδη. Όπως προστάζει η ασπρόμαυρη ιστορία, αλλά και με μοντέρνες πινελιές. Η λευκή με total ΠΑΟΚ μοτίβο. Και η μαύρη, με ένα εντυπωσιακό μαύρο μοτίβο. Οι νέες φανέλες των πρωταθλητών είναι εδώ!