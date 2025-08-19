Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ προειδοποιεί: «Να μην πλησιάσουν οι φίλαθλοί μας το γήπεδο της Ριέκα»

Οπαδοί του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς της ομάδας (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε επίσημο έγγραφο από την UEFA, με το οποίο ενημερώθηκε πως -μετά από αίτημα των κροατικών Αρχών- η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στο πλευρό της τους φιλάθλους της στο πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία (21.08.2025, 21:45) για τα Play Off του Europa League.

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους φιλάθλους της ομάδας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ενημερώνει πως όσοι ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, δε θα μπορούν να πλησιάσουν το γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

“Εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας, που ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, να μην πλησιάσουν το γήπεδο, καθώς οι έλεγχοι των τοπικών αρχών θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με πολλές ζώνες ελέγχου και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσει την έδρα του αγώνα”., αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τους Θεσσαλονικείς.

Αθλητικά
