Ο ΠΑΟΚ ρίχνει «βόμβα» με Κλάιμπερν σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα το μπάτζετ του για τη νέα σεζόν και μία από τις “βόμβες” που εξετάζει, φαίνεται ότι είναι ο Γουίλ Κλάιμπερν της Μπαρτσελόνα.

Στα 35 του χρόνια, ο Γουίλ Κλάιμπερν συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα κορυφαία “τριάρια” της Euroleague, την οποία και έχει κατακτήσει ως πρωταγωνιστής με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και ο ΠΑΟΚ… καιροφυλακτεί για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με μία σειρά από ισπανικά δημοσιεύματα μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη “χτυπήσει” την… πόρτα του Αμερικανού φόργουορντ και βρίσκονται κοντά στο να αποσπάσουν το “ναι” για τη μετεγγραφή του.