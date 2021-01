«Ο Παπασταθόπουλος συμφώνησε με τη Φενέρμπαχτσε λένε στην Τουρκία»

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν για την Άρσεναλ, με τον Μίκελ Αρτέτα να τον έχει σταθερά φέτος εκτός ομάδας και στην Τουρκία κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Φενέρμπαχτσε.

Η τουρκική ομάδα εμφανιζόταν μαζί με τη Νάπολι να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του έμπειρου Έλληνα αμυντικού, αλλά η Φενέρμπαχτσε ήταν αυτή που επικράτησε, με βάση τα δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Σε αυτά μάλιστα γίνεται λόγος για συμβόλαιο συνεργασίας που θα αποφέρει στον Παπασταθόπουλο απολαβές της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο.

