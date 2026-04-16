Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε με κασκόλ της Μπάγερν Μονάχου στο κοινοβούλιο του Βελγίου

Η Μπάγερν Μονάχου του Βενσάν Κομπανί πήρε μία σπουδαία πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και ο πατέρας του Βέλγου προπονητή το πανηγύρισε και μέσα στο κοινοβούλιο της πατρίδας του.

Ο πατέρας του Βενσάν Κομπανί είναι βουλευτής στο Βέλγιο και δεν δίστασε να εμφανιστεί με κασκόλ της Μπάγερν Μονάχου στο κοινοβούλιο, για να δείξει τη στήριξη στο γιο του και προπονητή των “Βαυαρών”.

Ο Πιερ Κομπανί έγινε έτσι και viral στα social media, με τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας να τον αποθεώνουν για την κίνησή του. Ο γιος του δε, ετοιμάζεται για τη “μάχη” των ημιτελικών του Champions League, με στόχο το πρώτο τρόπαιο της διοργάνωσης στην καριέρα του.