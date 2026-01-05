O Παύλος Παντελίδης στον Παναθηναϊκό, η Κηφισιά ανακοίνωσε την παραχώρησή του και το «τριφύλλι» τον καλωσόρισε

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη… βούλα είναι ο Παύλος Παντελίδης, καθώς η ΠΑΕ Κηφισιά γνωστοποίησε την παραχώρηση του 23χρονου εξτρέμ στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει δικό του τον Παντελή Παντελίδη τον Οκτώβριο του 2025, καταβάλλοντας για εκείνον το ποσό των 800 χιλιάδων ευρώ.

Οι συνθήκες όμως άλλαξαν -με την πώληση του Τετέ- το “τριφύλλι” ήθελε να αποκτήσει άμεσα τον ποδοσφαιριστή και πλέον η εξέλιξη αυτή οριστικοποιήθηκε, με τον σύλλογο των βορείων προαστίων να ανακοινώνει την παραχώρηση του 23χρονου παίκτη, ακολουθώντας τη… διαδρομή του Ανδρέα Τετέι.

Απ’ τη μεριά τους, οι “πράσινοι” καλωσόρισαν με ένα όμορφο βίντεο στα social media τον Παντελίδη. «Επέστρεψα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έλληνας επιθετικός, ενώ στο βίντεο πρωταγωνιστή και ο συμπαίκτης του (τόσο στην Κηφισιά όσο και στον Παναθηναϊκό) Ανδρέας Τετέι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η σχετική ανακοίνωση της Κηφισιάς:

“Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Παύλου Παντελίδη στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός με μεταγραφή. Η παρουσία του Παύλου στην Κηφισιά συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, χάρη (και) στα κρίσιμα γκολ που πέτυχε.

Οι στιγμές που ζήσαμε όλοι στην Καλαμάτα την περσινή αγωνιστική περίοδο θα μας μείνουν αξέχαστες, με τον Παύλο Παντελίδη να είναι ο πρωταγωνιστής μιας επιτυχίας που θα μνημονεύεται για χρόνια.

Η εργατικότητα που επέδειξε από την πρώτη μέρα, ο επαγγελματισμός, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, κυρίως τις δύσκολες στιγμές, είναι αυτά που τον ξεχώρισαν, τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για όσα σπουδαία προσέφερε στον σύλλογο και να του ευχηθούν κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του”.