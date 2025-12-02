Αθλητικά

Ο πιλότος Χρήστος Μουζακίτης έφερε στην Ελλάδα το βραβείο Golden Boy Web

Η ιστορική φωτογραφία που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ο Χρήστος Μουζακίτης με το βραβείο του Golden Boy Web
Ο Χρήστος Μουζακίτης με το βραβείο του Golden Boy Web

Ο Χρήστος Μουζακίτης έφερε το ιστορικό πρώτο βραβείο Golden Boy Web στην Ελλάδα, μία μέρα μετά τη βράβευσή του.

Το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδικότερα του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης, επέστρεψε στην Ελλάδα από το Τορίνο και στις αποσκευές του είχε το πιο σπουδαίο ατομικό βραβείο που έχει μέχρι τώρα στην καριέρα του, το Golden Boy Web.

Ο Έλληνας μέσος πήρε το βραβείο σε μία στη λαμπρή τελετή που έκανε η ιταλική εφημερίδα Tuttosport στο Τορίνο τη Δευτέρα (01/12).

 
 
 
 
 
Ο 19χρονος χαφ πόζαρε, μάλιστα, σε ρόλο πιλότου, χωρίς να αποχωριστεί το βραβείο ούτε στο αεροπλάνο της επιστροφής.

 
 
 
 
Σύμφωνα με το transfermarkt, ο Μουζακίτης έχει χρηματιστηριακή αξία 15.000.000 ευρώ, με τον διεθνή Έλληνα μέσο να αφήνει πίσω του παίκτες που κοστίζουν συνολικά 623 εκατομμύρια ευρώ.

