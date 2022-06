Ο Κλέι Τόμπσον θα δει τις επόμενες ημέρες όσα έκανε στην παρέλαση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς -υπό την επήρεια αλκοόλ- και θα γελάσει με τον εαυτό του.

Ο Κλέι Τόμπσον προσέφερε άφθονο γέλιο στην παρέλαση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Το αλκοόλ… έρεε τις τελευταίες ημέρες στους πρωταθλητές ΝΒΑ, με τον «αστέρα» της ομάδας να δείχνει επηρεασμένος!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κλέι Τόμπσον αρχικά έχασε το καπέλο του από τον δυνατό άνεμο όσο ήταν εν πλω (κι έτσι εμφανίστηκε με ένα ναυτικό), έπεσε πάνω σε μια φίλαθλο της ομάδας και την… γκρέμισε, ενώ -πανηγυρίζοντας με τον κόσμο- του έπεσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή και λίγο έλειψε να το χάσει.

Λίγο η χαρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ, λόγο το αλκοόλ που έχει καταναλώσει από τη στιγμή που οι Γουόριορς νίκησαν για τελευταία φορά τους Σέλτικς…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Klay Thompson really just completed all the tasks during Warriors title parade 😂



– Lost his hat on the way to the parade

– Knocked over a fan

– Dropped his ring while celebrating



🎥 @KlayThompson, @ClutchPointsApp pic.twitter.com/GUcTf4i9Oz