Ενοχλημένος δηλώνει ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, από το… κλίμα που επικρατεί στον λογαριασμό Instagram του Λιονέλ Μέσι, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ.

Τον λες περίεργο; Τον λες μεγάλο θαυμαστή του Κριστιάνο Ρονάλντο; Τον λες “Grinch” του Μουντιάλ και της χαράς του ποδοσφαίρου; Ο Πιρς Μόργκαν φαίνεται πως δεν αντέχει τη χαρά που υπάρχει στο “στρατόπεδο” της Αργεντινής και πιο συγκεκριμένα στον Λιονέλ Μέσι και είπε να εκφράσει την γνώμη του.

Ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος φαίνεται πως… χαλάστηκε από τις πολλές πανηγυρικές φωτογραφίες που έχει ανεβάσει το τελευταίο τριήμερο ο Λιονέλ Μέσι στο Instagram, μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ και προχώρησε σε μια “ιδιαίτερη” ανάρτηση.

«Εντάξει Λιονέλ, το καταλάβαμε κατέκτησες το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είσαι ελαφρώς υπερβολικός με το να πανηγυρίζεις τόσο» πόσταρε ο Πιρς Μόργκαν.

Θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε την πρόσφατη επιτυχία με την συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο -που έστειλε τον Πορτογάλο εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- ενώ έχει υποστηρίξει πως ο Μέσι είναι ο τέταρτος καλύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, δίνοντας στον “CR7” την πρώτη θέση.

Τα συμπεράσματα, δικά σας…

OK, Lionel.. we get it, you won the World Cup.

You’re slightly over-egging the gloating soufflé now… pic.twitter.com/7vY1w1upWg