Αθλητικά

Ο πρόεδρος της Ριέκα επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τόνι Φρουκ

«Ένας παίκτης δεν πωλείται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι πατάτα» είπε χαρακτηριστικά ο Νταμίρ Μίσκοβιτς
Τόνι Φρουκ
Ο Τόνι Φρουκ κόντρα στον ΠΑΟΚ/ EPA

Ο πρόεδρος της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς, σε συνέντευξη που έδωσε στο «frsportske.jutarnji.hr» επιβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Τόνι Φρουκ.

Ο Φρουκ αγωνίζεται στην Ριέκα στη θέση του επιτελικού χαφ και αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων της κροατικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτη στο χώρο του κέντρο με τον 24χρονο να έχει αγοραστική αξία 9.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το tranfermarkt.

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, αλλά περιμένω μια προσφορά. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, δύο σύλλογοι από την MLS, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν έχει κάνει προσφορά ακόμα.

Έχουν τηλεφωνήσει, περιμένω τον Παναθηναϊκό να το βάλει στο χαρτί. Οι όροι μας είναι γνωστοί, αλλά ένας παίκτης δεν πωλείται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν είναι πατάτα. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος, ο σύλλογος πρέπει να είναι ικανοποιημένος, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ριέκα στη συνέντευξη που έδωσε.

Τη φετινή σεζόν ο Φρουκ σε 29 συμμετοχές με τη Ριέκα έχει πετύχει 11 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
163
118
115
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo