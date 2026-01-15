Ο πρόεδρος της Ριέκα επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τόνι Φρουκ

Ο πρόεδρος της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς, σε συνέντευξη που έδωσε στο «frsportske.jutarnji.hr» επιβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Τόνι Φρουκ.

Ο Φρουκ αγωνίζεται στην Ριέκα στη θέση του επιτελικού χαφ και αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων της κροατικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίκτη στο χώρο του κέντρο με τον 24χρονο να έχει αγοραστική αξία 9.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το tranfermarkt.

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, αλλά περιμένω μια προσφορά. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, δύο σύλλογοι από την MLS, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν έχει κάνει προσφορά ακόμα.

Έχουν τηλεφωνήσει, περιμένω τον Παναθηναϊκό να το βάλει στο χαρτί. Οι όροι μας είναι γνωστοί, αλλά ένας παίκτης δεν πωλείται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν είναι πατάτα. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος, ο σύλλογος πρέπει να είναι ικανοποιημένος, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ριέκα στη συνέντευξη που έδωσε.

Τη φετινή σεζόν ο Φρουκ σε 29 συμμετοχές με τη Ριέκα έχει πετύχει 11 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ.