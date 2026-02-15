Αθλητικά

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για «4άρι»

Στο «στόχαστρο» της Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς / REUTERS

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε τη Χάποελ Τελ Αβίβ ως παράδειγμα σε πρόσφατες δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ισραηλινής ομάδας, Όφερ Γιανάι, δεν έχασε την ευκαιρία να… απαντήσει τον σούπερ σταρ του NBA.

Σε μία απάντησή του για το NBA Europe, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι θα τον ενδιέφερε να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας, αλλά ανέφερε ως δυσκολία στην Ευρώπη ότι παίκτες έχουν ποσοστά σε ομάδες, όπως ο Μίσιτς στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο πρόεδρος των Ισραηλινών ανάρτησε λοιπόν την ατάκα του “Greek Freak” και έγραψε στο Χ τα εξής: “Γεια σου Γιάννη Αντετοκούνμπο, τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για 4άρι”.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Χάποελ αναζητά όντως 4άρι, μετά το… φιάσκο με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, που προτίμησε τον Παναθηναϊκό.

