Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, αναδείχθηκε κορυφαίος παράγοντας της χρονιάς στην Euroleague.

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Ύστερα από την εξαιρετική χρονιά των «πράσινων» στη διοργάνωση, όπου στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο Final Four του Βερολίνου, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε σήμερα (4/7) ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, αναδείχθηκε “Executive of the Year” στη Euroleague για τη σεζόν 2023-24.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο Παρθενόπουλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στα παρασκήνια, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να βάλει τέλος στην 13χρονη αναμονή του για την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ ο σύλλογος έφτασε επίσης στο φάιναλ φορ για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια».

Το βραβείο “Executive of the Year” τιμά το άτομο και τον σύλλογο, του οποίου οι διοικητικές αποφάσεις αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη δέσμευση της Euroleague για αριστεία σε όλες τις πτυχές της διεύθυνσης του συλλόγου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Μεταξύ των κατηγοριών που εξετάζονται πριν από τη ψηφοφορία είναι οι αθλητικές αξίες, τα έσοδα από τις ημέρες των αγώνων, η εμπειρία των φιλάθλων, το μάρκετινγκ και οι επικοινωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για δεύτερη φορά στέλεχος του Παναθηναϊκού αποσπά το βραβείο με την επωνυμία Τζιανλουίτζι Πορέλι, καθώς οι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος είχαν τύχει αυτής της τιμής τη σεζόν 2010-11.