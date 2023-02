Εκτελώντας χρέη προπονητή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να οδηγήσει την Team Wade στη νίκη στο Celebrity Game του NBA All Star Game.

Το ΝΒΑ All Star Weekend ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο στο Σολτ Λέικ Σίτι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο -με βοηθούς, τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ- πήρε το… πινακάκι του προπονητή και οδήγησε την Team Wade στη νίκη με 81-78 επί της Team Ryan στο Celebrity Game, που έγινε στο «Jon Huntsman Center»-γήπεδο του Πανεπιστημίου της Γιούτα.

Οι φίλοι του ΝΒΑ διασκέδασαν παρακολουθώντας το ξεχωριστό παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν ηθοποιοί, κωμικοί, τραγουδιστές, ράπερ, αθλητές και πολλές ακόμη προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος.

Κορυφαίος αλλά και MVP ήταν ο παίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και receiver του NFL, Ντι Κέι Μέτκαλφ, σημειώνοντας 20 πόντους και έχοντας και 10 ριμπάουντ. Μάλιστα, πήρε το βραβείο του κορυφαίοι από τα χέρια των Antetokounbros.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το διασκέδασε από την άκρη του πάγκου (χόρεψε, φώναξε και πανηγύρισε) και πλέον μένει να δούμε αν θα παίξει στο All Star Game που θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας (20.02 / 03:00) της Γιούτα εκεί που είναι αρχηγός της μιας ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Aντετοκούνμπο στάθηκε άτυχος στο ματς των Μπακς στην έδρα των Μπουλς και τραυματίστηκε στο δεξί καρπό, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την αναμέτρηση.

COACH GIANNIS MIC’D UP



The #RufflesCelebGame is live now on ESPN! pic.twitter.com/pLypKb7TEH — NBA (@NBA) February 18, 2023

The Antetokounbros are in the house for tonight’s All-Star Celebrity Game!! pic.twitter.com/Y46wq08tGD — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2023

Carlos Boozer playing lockdown defense on Guillermo in the paint #RufflesCelebGame | Live on ESPN pic.twitter.com/uf3JZB2akC — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 18, 2023

A potential game-tying bucket at the end of the game almost spoiled the celebration, but Team Dwyane & The Antetokounbros secured the win!! pic.twitter.com/GkyBk553K8 — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 18, 2023