Ο Ράφα Ναδάλ αποσύρθηκε από το Laver Cup

Ο Ράφα Ναδάλ ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο φετινό Laver Cup που θα διεξαχθεί το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ράφα Ναδάλ ενημέρωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο Laver Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο.

Ο Ισπανός τενίστας, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στα courts μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, δεν εξήγησε τον λόγο που δεν θα αγωνιστεί.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.



