Είναι επίσημο! Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, ο Ράφα Ναδάλ δεν θα δώσει το “παρών” στο Roland Garros, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει το “μύθο” του, με τις 14 κατακτήσεις στο γαλλικό Γκραν Σλαμ.

Ο ίδιος ο Ναδάλ ανακοίνωσε το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει φέτος στο Roland Garros, εξαιτίας του τραυματισμού του και μάλιστα θα χρειαστεί να μείνει εκτός τουρ για μερικούς μήνες ακόμη.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις “πάγωσε” δε τους πάντες, ανακοινώνοντας επίσης ότι “η επόμενη χρονιά πιθανότατα θα είναι η τελευταία μου στην επαγγελματική μου καριέρα”.

🇫🇷 “Impossible” to play at Roland-Garros this year

🤕 Won’t play for the next few months

😭 Next year will probably be his last as a professional



A heartbreaking press conference from Rafa Nadal 💔 pic.twitter.com/KgyCiwC8LC