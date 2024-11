Ο Ράφα Ναδάλ πάλεψε κόντρα στον Βαν ντε Ζάντσκουλπ, έχασε και αποθεώθηκε στο αποχαιρετιστήριο Davis Cup

Ο Ράφα Ναδάλ ηττήθηκε 2-0 από τον Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσκουλπ, στο πρώτο ματς του tie της Ισπανίας με την Ολλανδία για το Davis Cup και εάν η “ρόχα” αποκλειστεί από τους “οράνιε”, τότε αυτό θα “μετρήσει” ως το αγωνιστικό φινάλε της καριέρας του.

Ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών, ο Ραφαέλ Ναδάλ ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει την ενεργό δράση. Μένει πλέον να δούμε, εάν η αναμέτρηση κόντρα στον Μπότιτς Βαν ντε Ζάντσκουλπ για το Davis Cup, ήταν το τελευταίο του ματς.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις γνώρισε την ήττα με 6-4,6-4 από τον Ολλανδό –εν μέσω αποθέωσης στη Μάλαγα– μετά από μια ώρα και 50 λεπτά, δίνοντας το προβάδισμα στην Ολλανδία με 1-0 στο tie, στην πρεμιέρα του Final-8 για το Davis Cup.

Πλέον τα πάντα είναι στο χέρι του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος θα παίξει στο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον Τάλον Χρίκσπουρ, ενώ αμέσως μετά μαζί με τον Μαρσέλ Γκρανογιέρς θα παίξει και στο διπλό, αν και εφόσον κατάφερε να ισοφαρίσει το tie σε 1-1.

