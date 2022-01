Ο Ράφα Ναδάλ θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 21ο Grand Slam της καριέρας του. Ο θρυλικός Ισπανός τενίστας είναι έτοιμος να γράψει ιστορία, καθώς σε περίπτωση κατάκτησης του Australian Open θα γίνει ο αθλητής με τους περισσότερους τίτλους στα κορυφαία τουρνουά, αφήνοντας πίσω τους Φέντερερ και Τζόκοβιτς.

Ο Ράφα Ναδάλ έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του, παίρνοντας με σχετική άνεση την πρόκριση για τον τελικό του Australian Open.

Ο Ισπανός, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Ιταλού, Ματέο Μπερετίνι (Νο 7 στον κόσμο) με 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Ο 35χρονος Ισπανός, περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του, ο οποίος θα προκύψει από τον έτερο ημιτελικό, ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο 4) και τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2).

