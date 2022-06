Το «εισιτήριο» για τον 3ο γύρο του Wimbledon εξασφάλισε σήμερα (30/06) ο Ράφαελ Ναδάλ για 11η φορά στη λαμπερή καριέρα του.

Ο Ισπανός μετά από 3 ώρες και 2 λεπτά αγώνα, που ολοκληρώθηκε σε… δύο δόσεις, επικράτησε με 3-1 σετ του Ρικάρντας Μπεράνκις (6-4, 6-4, 4-6, 6-3), κάνοντας το 2 στα 2 απέναντι στον 32χρονο Λιθουανό (νο106 στον κόσμο), τον οποίο είχε νικήσει ξανά σε τουρνουά προετοιμασίας της Μελβούρνης στο ξεκίνημα του έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέταρτο σετ κι ενώ ο Ναδάλ προηγείται με 2-1 και 3-0 στα game, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά λόγω της βροχής που έπεσε και μετά από περίπου μιάμιση ώρα άρχισε ξανά κι ολοκληρώθηκε με τον κάτοχο 22 Grand Slam να παίρνει τη νίκη.

Όπως συνέβη και στην πρεμιέρα του τρίτου Grand Slam της σεζόν απέναντι στον Αργεντινό, Φρανσίσκο Τσερούντολο, ο αριστερόχειρας τενίστας έχασε σετ (το τρίτο, όπως και στον εναρκτήριο αγώνα του), αλλά πέτυχε αυτό που ήθελε και συνεχίζει στο τουρνουά, το οποίο φιλοδοξεί να κατακτήσει για τρίτη φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά από 12 χρόνια (2010).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήρε δύσκολα τα δυο πρώτα σετ με 6-4, έχασε το τρίτο με τον ίδιο τρόπο, αλλά στο τέταρτο προηγήθηκε με 3-0 και παρά τη διακοπή που επέφερε η δυνατή βροχή, έφτασε στο 6-3 κι έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο τον αγώνα.

Ως εκ τούτου έμεινε «ζωντανός» στο «κυνήγι» της κατάκτησης του τρίτου ημερολογιακά Grand Slam του 2022 (έχει πάρει τα τρόπαια σε Μελβούρνη και Παρίσι). Στον 3ο γύρο θα παίξει κόντρα στον Ιταλό Λορέντσο Σονέγκο (νο32).

Closing it out in style 😎​@RafaelNadal books his place in the third round with a 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 win over Ricardas Berankis#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/jy0OEaHjeY