Ο Ράφαελ Ναδάλ κατέκτησε το 14ο Roland Garros της καριέρας του και μάλιστα με… περίπατο στον τελικό, αλλά ο ίδιος αποκάλυψε ότι χρειάστηκε… υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τα καταφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τενίστας τόνισε στο Eurosport ότι το πρόβλημα στο πόδι του ήταν τόσο μεγάλο, που χρειάστηκε ουσιαστικά να το… αδρανοποιήσει για να μπορέσει να αγωνιστεί χωρίς να πονάει.

«Έπαιζα χωρίς να αισθάνομαι το πόδι, αφού έκανα ενέσεις για τα νεύρα και το πόδι κοιμόταν. Έτσι κατάφερα να παίξω σε όλο το τουρνουά», τόνισε στο Eurosport ο Ναδάλ και πρόσθεσε: «Η καθημερινή ζωή ήταν πολύ δύσκολη για εμένα».

Nadal says that he couldn’t feel his foot during the French Open. 🤯 pic.twitter.com/v4bYpo22dH