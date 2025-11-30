Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξέσπασε μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού και δεν πήγε στο flash interview

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με το διπλό από την έδρα του Λεβαδειακού, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να επικρατεί με 3-2.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο έκανε την ανατροπή, παρότι έπαιζε στα τελευταία λεπτά με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Μεϊτέ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουτσέσκου ξέσπασε, επηρεασμένος και από την τροπή του παιχνιδιού.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν εμφανίστηκε στο flash interview της NOVA και αντί του Ρουμάνου δηλώσεις έκανε ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει στην έδρα μίας από τις καλύτερες ομάδες της Super League και παρέμεινε στο κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.