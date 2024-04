Ο Ρικ Πιτίνο είδε το Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ και αποθέωσε τους Σλούκα, Μήτογλου και Παπαπέτρου

Ο Ρικ Πιτίνο παρακολουθεί ακόμη στενά τον Παναθηναϊκό και μετά το δεύτερο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague, αποθέωσε τους “πράσινους” για τη νίκη και ειδικά του Σλούκα, Μήτογλου και Παπαπέτρου.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Ρικ Πιτίνο έγραψε για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Μόλις είδα τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Σλούκας, ο Ντίνος και ο Παπ ήταν εκπληκτικοί. Και ο έκτος παίκτης (το κοινό) ήταν απίστευτος. Καλή τύχη στη Σερβία!»

Ο Αμερικανός Hall of Famer και πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας έχει δηλώσει μάλιστα ότι θα ταξιδέψει στη Γερμανία για το Final 4 της Euroleague, αν προκριθεί εκεί η ομάδα του Αταμάν.

Just finished watching a great @paobcgr win, Sloukas, Dinos, and Pap were awesome. And the sixth man (the crowd) was not to be believed. Good luck in Serbia!