Ο Ρικ Πιτίνο έπεσε θύμα ληστείας, του έκλεψαν αναμνηστικά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί

Αναστατωμένος δήλωσε ο Ρικ Πιτίνο, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα ληστείας, “χάνοντας” αναμνηστικά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δυο άνδρες που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, μπήκαν στο γραφείο του Ρικ Πιτίνο στην Καρνεσέκα Αρένα, και του έκλεψαν διάφορα αναμνηστικά συναισθηματικής αξίας αλλά και ένα πανάκριβο μπουκάλι κρασί!

«Είμαι πραγματικά αναστατωμένος. Το να μου πάρετε τα αναμνηστικά μου είναι το ένα πράγμα. Αλλά το ότι πήρατε και το εξάλιτρο Petrus Pomerol του 1985 με έχει εκνευρίσει», έγραψε στο Twitter ο Πιτίνο.

Really upset! Taking my memorabilia is one thing but the 1985 6L Petrus Pomerol has me livid!!! https://t.co/qehmu6HkLu