Ο Ρικ Πιτίνο θα επιστρέψει στην Ελλάδα για την προετοιμασία της ομάδας του στο Πανεπιστήμιο της Αϊόνα, αφού κανόνισε μία σειρά από αγώνες προετοιμασίας με ελληνικές ομάδες.

Ο Αμερικανός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να ετοιμάσει την ομάδα του για το κολεγιακό πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό, το Λαύριο, τον Ιωνικό Νικαίας και το Περιστέρι.

Οι παίκτες του Αϊόνα κι ο Ρικ Πιτίνο θα βρεθούν στην Αθήνα από τις 19 έως τις 30 Αυγούστου, με τον Hall of Famer να αναφέρεται στο γεγονός σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

«Είναι μια πολύ καλή περίοδος να υπάρξει αυτός το δέσιμο με την ομάδα και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό. Συνήθως ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτός που θέλεις σε τέτοια ταξίδια. Θα παίξουμε απέναντι σε τέσσερις επαγγελματικές ομάδες, εκ των οποίων η μία αγωνίζεται στην EuroLeague και αποτελεί την πρώην μου ομάδα.

Το να παίξουμε πέντε ματς σε επτά ημέρες στην Αθήνα αποτελεί μια σπουδαία εμπειρία. Μιλώντας και από πλευράς κουλτούρας δεν θα μπορούσαμε να πάμε κάπου καλύτερα από την Ελλάδα. Το ταξίδι, η εμπειρία, το ανταγωνισμός… Είναι ταξίδι ζωής για αυτά τα νεαρά παιδιά».

Men’s basketball: Rick Pitino, Iona College headed to Greece in August for foreign tour https://t.co/nFWqTG9YBy