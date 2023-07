Το σχόλιο του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, για την μετεγγραφική “βόμβα” των “πρασίνων” με τον Κώστα Σλούκα.

Για τη διαμόρφωση κλίματος αντιπαλότητας έκανε λόγο ο Ρικ Πιτίνο, σχολιάζοντας την απόκτηση του Κώστα Σλούκα από τον Παναθηναϊκό (σ.σ. πιθανότατα, λόγω της ενδυνάμωσης της ομάδας του Αταμάν). Μάλιστα, ο Αμερικανός κόουτς ανέφερε ότι οι “πράσινοι”… επιστρέφουν με εκδικητικό τρόπο!

«Η αντιπαλότητα επιστρέφει και επίσημα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει εκδικητικό τρόπο. Χτυπώντας στην αγορά των ελεύθερων με έναν τεράστιο τρόπο. Ενθουσιασμένος που βλέπω ότι ο Ντίνος Μήτογλου είναι πίσω στην ομάδα – υπέροχο άτομο. Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έκανε μια απίστευτη πορεία, τώρα υπάρχει ξανά ανταγωνισμός», έγραψε ο Ρκ Πιτίνο, κάνοντας αναφορά και στην απόκτηση του Μήτογλου.

The rivalry is officially back. Panathinaikos comes back with a vengeance. Hitting the free agent market in a huge way. Excited to see Dinos Mitoglou back with the team – terrific person. Sloukas with PAO Olympiacos has had an incredible run, now it gets competitive again!!!