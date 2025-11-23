Αθλητικά

Ο Ρίτσαρντ Σιάο «καθάρισε» τον Άρη Betsson από οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Οι Θεσσαλονικείς απαλλάχθηκαν οριστικά από το "βραχνά" των χρεών
Ο Ρίτσαρντ Σιάο (ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΙΡΔΗΣ
Ο Ρίτσαρντ Σιάο (ΦΩΤΟ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΙΡΔΗΣ / MEGA PRESS)

Είναι πλέον… κάθαρος! Με ανακοίνωσή του, ο Άρης Betsson ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της ΚΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ Άρης κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη “Black and Yellow Holdings” (εταιρία που ιδρύθηκε από τον Ρϊτσαρντ Σιάο και τους συνεργάτες του στην Ελλάδα, στην οποία ανήκουν οι Θεσσαλονικείς), η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, “… η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις”.

