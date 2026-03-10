Συμβαίνει τώρα:
Ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε περίπου έναν χρόνο στη δράση

Τραυματίστηκε στο ματς πρωταθλήματος, κόντρα στη Χετάφε
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Juan Medina

Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε σήμερα (10.03.2026) το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης στη Ρεάλ Μαδρίτης, για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ο τραυματισμός του Ροντρίγκο συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χετάφε. Παρά την ενόχληση, κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι, πριν υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν τη ρήξη χιαστού.

Από αυτή τη στιγμή, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού στη δράση, με την αποθεραπεία του να αναμένεται μακρά, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έναν χρόνο.

Τη φετινή σεζόν ο Ροντρίγκο “μέτρησε” 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ.

Αθλητικά
