Η ομάδα της Ευρώπης είναι σχεδόν έτοιμη, μιας και ο Ρότζερ Φέντερερ περιμένει πλέον στο Λονδίνο μόνο τον Ράφα Ναδάλ, ενόψει του Laver Cup.

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στην καριέρα του, δίνοντας το δικό του… Last Dance στο Laver Cup. Ο Ελβετός κορυφαίος τενίστας βρίσκεται εδώ και μέρες στο Λονδίνο κι έτσι έχει υποδεχθεί τους συμπαίκτες του στην Team Europe.

Την Τρίτη (20/9) έφτασαν στο Λονδίνο τόσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όσο και ο Άντι Μάρεϊ, οι οποίοι μάλιστα προπονήθηκαν μαζί το απόγευμα, με τον Φέντερερ να τους υποδέχεται στο O2 Arena.

“Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ δίπλα σου” είπε ο 41χρονος Φέντερερ στον προπονητή του Τζόκοβιτς, Ιγκορ Ιβανίσεβιτς, κάνοντας τον Κροάτη να γελάσει.

Αυτός που απομένει να φτάσει στο Λονδίνο, για να συμπληρωθεί η… Dream Team του τένις, είναι ο Ραφά Ναδάλ, ο οποίος αναμένεται να είναι ο συμπαίκτης του Ρότζερ Φέντερερ, στο ιστορικό τελευταίο του παιχνίδι.

“I’m ready to be on your side.”@rogerfederer greets teammates @DjokerNole and @andy_murray during their #LaverCup practice on Tuesday. pic.twitter.com/YUnYTJRLpz