Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με μπλούζες Γκουντουρά, Βεζένκοφ και Μπαρτζώκα στη Λαμία

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκεται στην Λαμία όπου απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες διακοπών του, με τον μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού να φορά ορισμένα ευρηματικά μπλουζάκια με τα πρόσωπα των Δώρα Γκουντούρα, Σάσα Βεζένκοφ, Γιώργου Μπαρτζώκα και η Ελεάννα Χριστινάκη.

Συγκεκριμένα ο Σακίλ ΜακΚίσικ μαζί με την σύζυγο του Μπέριλ, διοργάνωσαν ένα όμορφο event στη Λαμία, όπου αρκετός κόσμος βρέθηκε και έπαιξε μπάσκετ με τον παίκτη του Ολυμπιακού, να δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μια σειρά από φωτογραφίες.

Σε αυτές ο «Shaq Attack» έχει επιλέξει να φορέσει ορισμένες πολύ όμορφες μπλούζες, οι οποίες είχαν τα πρόσωπα ορισμένων αθλητών, όπως ο Σάσα Βεζένκοφ, η Δώρα Γκουντουρά και η Ελεάννα Χριστινάκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shaq McKissic (@smck40)

Μάλιστα στη λεζάντα της φωτογραφίας ο ΜακΚίσικ έγραψε «5 for 5, let me know when I miss» (σ.σ 5 εναντίον 5, πες μου πότε να αστοχήσω).