Ο Σάσα Ζβέρεφ δέχθηκε πρόταση γάμου από οπαδό και απάντησε: «Πού είναι το δαχτυλίδι μου φίλε;»

Ο Σάσα Ζβέρεφ έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στο Australian Open, επικρατώντας με 3-1 σετ του Γκαμπριέλ Ντιαλό και μετά το τέλος του αγώνα έγινε viral για μία πρόταση γάμου από οπαδό στην κερκίδα.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις στο κορτ μετά το φινάλε του αγώνα με τον Γκαμπριέλ Ντιαλό στο Australian Open, ο Σάσα Ζβέρεφ πρόσεξε ένα πλακάτ που έγραφε “Σάσα παντρέψου με” και απάντησε με επική ατάκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πού είναι το δαχτυλίδι μου, φίλε; Δεν είμαι τόσο φθηνός», είπε αστειευόμενος ο Γερμανός τενίστας και… έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα των αγώνων του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Alexander Zverev to someone in the crowd after his win over Diallo at Australian Open



He sees a sign that says ‘Marry me Sascha’



Zverev: “where’s the ring man?”



pic.twitter.com/GzIHXgwZxK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Ο Ζβέρεφ αναμένεται να παλέψει για τον τίτλο στην Αυστραλία.