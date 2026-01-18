Αθλητικά

Ο Σάσα Ζβέρεφ δέχθηκε πρόταση γάμου από οπαδό και απάντησε: «Πού είναι το δαχτυλίδι μου φίλε;»

Φοβερή ατάκα του Γερμανού τενίστα σε οπαδό στο Australian Open
Ο Ζβέρεφ στον αγώνα του στην Αυστραλία
Ο Ζβέρεφ στον αγώνα του στην Αυστραλία / REUTERS/Hollie Adams

Ο Σάσα Ζβέρεφ έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στο Australian Open, επικρατώντας με 3-1 σετ του Γκαμπριέλ Ντιαλό και μετά το τέλος του αγώνα έγινε viral για μία πρόταση γάμου από οπαδό στην κερκίδα.

Την ώρα που έκανε δηλώσεις στο κορτ μετά το φινάλε του αγώνα με τον Γκαμπριέλ Ντιαλό στο Australian Open, ο Σάσα Ζβέρεφ πρόσεξε ένα πλακάτ που έγραφε “Σάσα παντρέψου με” και απάντησε με επική ατάκα.

«Πού είναι το δαχτυλίδι μου, φίλε; Δεν είμαι τόσο φθηνός», είπε αστειευόμενος ο Γερμανός τενίστας και… έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα των αγώνων του αυστραλιανού Γκραν Σλαμ.

Ο Ζβέρεφ αναμένεται να παλέψει για τον τίτλο στην Αυστραλία.

