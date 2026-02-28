Ο Σερουντόλο απάντησε στον Τσιτσιπά για τις απολαβές στα τουρνουά της Νότιας Αμερικής: «Αν δε θέλει, ας μην έρθει»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ανέφερε ότι δεν αγωνίζεται στα τουρνουά της Νότιας Αμερικής, διότι δεν λαμβάνει καλές οικονομικές προτάσεις με τον Φρανσίσκο Σερουντόλο να του απαντά.

Ο νο1 τενίστας της Λατινικής Αμερικής δεν πήρε με τον καλύτερο τρόπο τις δηλώσεις του Τσιτσιπά και τόνισε ότι αν δεν θέλει να ζήσει την εμπειρία της Νότιας Αμερικής, καλό είναι να αγωνιστεί στη Μέση Ανατολή ή στο Ακαπούλκο.

«Αν δεν θέλει να έρθει εδώ, τότε ας μην έρθει. Όσοι θέλουν να παίξουν στο χώμα, να νιώσουν τη Νότια Αμερική και να ανακαλύψουν τις πόλεις, θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν, θα πάνε στη Μέση Ανατολή ή στο Ακαπούλκο», είπε χαρακτηριστικά ο Σερουντόλο.

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς μεταξύ άλλων είχε δηλώσει: «Θα είμαι άμεσος και ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις.

Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία μου έχει προσφέρει επίσης ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».