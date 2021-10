Επιτέλους ντεμπούτο για τον Σέρχιο Ράμος με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ισπανός αμυντικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και στο ματς της Παρασκευής (15/10) κόντρα στην Ανζέ αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα των Παριζιάνων.

Την Παρασκευή θα κάνει τελικά το ντεμπούτο του ο Σέρχιο Ράμος με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο πολύπειρος Ισπανός αμυντικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ στο τέλος της περασμένης περιόδου, υπέγραψε το καλοκαίρι στον γαλλικό σύλλογο, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό ως τώρα, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γαστροκνήμιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παρί, ο 35χρονος σέντερ μπακ ξεπέρασε το πρόβλημα του και είναι στη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για το -εντός έδρας- ματς της Παρασκευής κόντρα στην Ανζέ, για την 10η αγωνιστική της Ligue 1. Ο Ράμος, έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές μέσα στο 2021. Τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με τη φανέλα της Ρεάλ, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στα ημιτελικά του Champions League με την Τσέλσι.

According to @le_Parisien, Sergio Ramos will make his debut in a PSG uniform this Friday🌟



💥He is fully recovered from his calf injury and could have some minutes against Angers before the #UCL#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/RgfYbnb64l