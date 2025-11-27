Ο Σέζνι συγκλονίζει: «Δεν μπορώ να κρατήσω ούτε ένα μπουκάλι νερό από τον πόνο στα χέρια»

Ο Σέζνι, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, σε συνέντευξη που έδωσε αποκάλυψε ότι ζει με αφόρητους πόνους στο χέρι εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε υποστεί το 2008.

Στα 35 του πλέον ο Σέζνι συνεχίζει να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο με την Μπαρτσελόνα, όμως σε συνέντευξή του στο περιοδικό «GQ» αποκάλυψε ότι βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές για να μπορεί να αγωνίζεται ακόμα στο άθλημα που αγαπά.

Το 2008 ο Πολωνός τερματοφύλακας αγωνιζόταν στην Άρσεναλ και είχε πάθει κάταγμα στους δύο βραχίονες των χεριών του, ενώ έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο της ομάδας. Όπως δήλωσε, ήτα πιθανό στα 17 του να σταματήσει την καριέρα του, λόγω αυτού του τραυματισμού.

«Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έρχεται μια στιγμή που χάνω εντελώς την αίσθηση των χεριών μου και δεν μπορώ να κρατήσω ούτε ένα μπουκάλι με νερό, λόγω του πόνου. Τότε, οι προπονητές και εγώ αστειευόμασταν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω… βαρεθεί αυτό το βάσανο.

Είναι χειρότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, στις πολύ απαιτητικές προπονήσεις. Κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι πιο εύκολο επειδή κάνεις δύο προπονήσεις και μετά έναν αγώνα, έτσι ώστε τα χέρια σου να ξεκουράζονται και να μην είναι τόσο άσχημα. Ο πόνος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα», ανέφερε ο Σέζνι στη συνέντευξη που έδωσε.